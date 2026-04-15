Adıyaman Diş Hekimleri Odası'nın 3. Dönem olağan genel kurul ve seçimleri, Adıyaman SMMM Odası'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Seçimde, Gelecek Grubu'nun başkan adayı Prof. Dr. Nihal Hamamcı ile Gelişim Grubu'nun başkan adayı Dt. Yusuf Zeytin yarıştı. Yapılan oylama sonucunda Gelecek Grubu seçimi kazanarak yeni dönemde yönetimi üstlenmeye hak kazandı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Gelecek Grubu'nun yönetim, disiplin kurulu, denetleme kurulu ve üst kurul delegeleri listeleri de netleşti.

Yönetim Kurulu'nda Prof. Dr. Dt. Nihal Hamamcı, Dt. Burhaneddin Kömüroğlu, Dt. Gökhan Sel, Dt. Serkan Demiral ve Dt. Mustafa Kırmızı yer aldı.

Disiplin Kurulu'nda Dt. Abdullah Akbaş, Doç. Dr. Dt. Zuhal Görüş, Dt. Mahmut Yapıcı, Dt. Mehmet Güvenç ve Dt. Berat Çetin görev aldı.

Denetleme Kurulu'nda Dt. Ahmet Demir, Dt. Zeliha Başak Çakır Erdil ve Dt. Mustafa Şimşek bulunurken, Üst Kurul Delegeleri ise Dt. Sabit Öztürk, Dt. Hakan Kandırmaz, Dt. Yunus Ehi, Dt. Hakan Doğan, Prof. Dr. Dt. Metin Çalışır, Doç. Dr. Dt. Ezgi Eroğlu Çakmakoğlu ve Uzm. Dt. Gülcan Çetin Taşkıran'dan oluştu.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

