Binaların hasar tespitleri yeniden ve deneysel olarak yapılmalı

6 Şubat’ta yaşanan depremden sonraki süreçteki şehrin yeniden inşası ve ihyası çalışmalarında inisiyatif almak, öneri ve eleştirileri paylaşmak, bunları da ilk ağızdan kişi ve kurumlarla yapmak adına Adıyaman Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısının ikincisi gerçekleştirildi.

Adıyaman Kent Konseyinin talebi üzerine ikinci kez gerçekleştirilen toplantı valilik toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya şehrin imar ve inşası ile ilgili olan Meslek Odaları Başkan ve Temsilcilerinden oluşan Kent Konseyi Deprem Teknik Grubu yanı sıra akademik düzeydeki temsilci ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri de katıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın ekibi ile birlikte katıldığı toplantıya Adıyaman Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel, Başkan Vekili Abdulkerim Işık, Yürütme Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Murat Gökhan Dalyan, Av. Ahmet Işık’ın yanı sıra Kent konseyi Teknik Grubu olarak, Adıyaman Mimarlar Odası Başkanı İhsan Fırat, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Özdemir, TMMOB İKK Sekreteri ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bölge Temsilcisi Ufuk Bayır, İnşaat Mühendisleri Başkanı Tuncay Kaya, Adıyaman Müteahhitler Birliği Genel Sekreteri Hicri Çelik, ADYÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yavuz Demirci katıldılar.

Toplantının girişinde bir konuşma yapan Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel, yaşanan depremden sonraki süreçte şehrin ayağa kalkması, yeni inşa ve ihyası için herkesin elbirliği içerisinde olması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Asrın felaketi denilen ve 6 Şubat’ta yaşanan depremde büyük bir yıkıma ve hasara uğrayan şehrimizde, şehri yeniden inşa etmek adına herkes elini taşın altına koymak zorundadır. Bu sorumluluktan hareketle Adıyaman Kent Konseyi olarak üzerimize düşeni yapma gayreti içerisindeyiz. Şehrin inşa ve ihya sürecinde konuşması gereken, öneri ve eleştiri geliştirmesi ve onlara kulak verilmesi gerekenlerin başında bu işin ilmini ve pratiğini yapan arkadaşlar olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla daha önce ilkini düzenlediğimiz bu anlamdaki istişare ve değerlendirme toplantısının ikincisini gerçekleştirdik. İlgi ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Dr. Süleyman Kılınç’a ve değerli ekibine, önemli görüşleri ile verimli bir toplantıya vesile olan ve davetimizi kabul ederek Kent Konseyi Deprem Teknik Grubunu oluşturan değerli arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyor, toplantının şehrimizin geleceğini olumlu katkılar sunmasını diliyorum.”

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise şunları söyledi: “Değerli arkadaşlar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor hoş geldiniz diyorum. Sizlerin fikirlerini önemsiyorum, buradan çıkacak görüşler çalışmalarımıza katkı sağlayacaktır. Şehrimizin çok ciddi sorunlarla uğraştığını biliyoruz. Bunu en kısa sürede atlatmak için elimizden gelenin fazlasını yapma gayreti içerisindeyiz. Bu süreçte halkın ve başta Kent Konseyi olmak üzere STK’ların çalışmalara destek olması gerektiğine inanıyoruz. Enkazın temizlenmesi sürecinin sağlıklı yürümesinde kamuoyu oluşması önemlidir. Depremde kuyular ve isale hatları çok ciddi dezenformasyon yaşadı. Hem buraların acilen iyileştirilmesi hem de su kaynaklarının güçlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda ekip arkadaşlarımla üstün gayret gösteriyoruz. İçilmesi konusunda

genel olarak 6 Şubattan önceki durumdayız, düzenli tahliller yaptırıyoruz, ben içiyorum. Ancak vatandaşlarımızın depolarını temiz tutmaları gerekiyor. Konteyner kentlerin planlama sürecindeki aksaklıktan dolayı su kullanımında sorun yaşadık çünkü buralar korkunç şekilde su emiyor. Kolay değil, şehir olarak büyük bir felaket yaşadık, bu sorunların yaşanmasını normal olarak görüyoruz ama atlatmak ve çözmek için de yoğun mesai harcıyoruz. Sorunların çözümünde özellikle de su kullanımında otokontrolü geliştirmemiz, toplum olarak olayı sahiplenmemiz gerekiyor. Şehir suyunu ben içiyorum ama bakanlık açıklama yapmaya yanaşmıyor. Mahallelerde otokontrolü geliştirmek, sorunlarının tespiti ve gerekli yerlere iletilmesi konusunda mahalle komiteleri nasıl olurun üzerinde durabiliriz. Bu şehirde bir şeyler yapılacaksa biz yapacağız.”

Daha sonra söz alan katılımcıların değindiği konulardan bazıları ana hatları ile şu şekilde oldu.

Şehrin yöneticileri ile vatandaşlar arasında ciddi bir iletişim eksikliği yaşanmaktadır. Yapılan çalışmalar ve halkın bilmesi gereken konular hakkında gerekli bilgi akışının sağlıklı ve düzenli olarak sağlanması gerekiyor. Yaşanan son depremlerin Adıyaman Hakkâri arasındaki bindirme zonu için deprem riski oluştuğu, ayrıca Çelikhan Bingöl hattında olası deprem olabileceği konuşulmaktadır. Bu konuda şehir olarak ne kadar hazırız sorusunun iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Kamuoyunda binaların hasar tespitlerinde çok ciddi şaibe ve endişeler yer almaktadır. Tespitlerin sadece gözlemsel olması ve deneysel olmaması bu konudaki endişelerin başında gelmektedir. Olası bir depremde yanlış ve hatalı tespitler yapılan binalar yıkıma sebep olacağından buralara ruhsat verilirse vebal belediye üzerinde olacaktır. Şehrin inşası sürecinde çok hızlı hareket edilerek halkımıza umut verilmelidir.

Binaların hasar tespitlerinin gözlemsel ve rastgele yapıldığı ve birçoğunun boş yere yıkıldığını, bunun için de en azından geride kalanların tekrar üçüncü bir incelemeden geçirilmesi ama bu sefer gözlemsel değil deneysel yani performans analizi yapılarak yapılması ve bu değerlendirme sonucunun Çevre Şehircilik ve İklim Müdürlüğü tarafından kesin karar olarak askıya çıkarılması gerekmektedir. Yıkılmaması gereken binalar yıkılıyor, yıkılması gereken binalar duruyor. Bunu daha önce talep ettik ve başkanımızla paylaşmıştık. Başkanımız da takipçisi olacağını söylemişti. Bizler de takipçi olacağız. Atatürk Bulvarı üzerinde kat sayısının düşürülmesi konuşulmaktadır. Bunun hak sahipliği noktasında ciddi problemler doğuracaktır.

Yerinde dönüşüm konusunda açıklanan destek tutarların yeterli olmadığını düşünüyoruz. İnşşatlar için öngörülen sürenin açıklanması gerekiyor. Şehrimizde bir veya iki yılda bu kadar yapı stoku için beton santrali ve taşeron ekipler yeterli değildir. Halk arasında Flamingo Yolu denilen yolun Eğriçay köprüsü bağlantısı noktasında ciddi trafik kazaları meydana gelmektedir. Buranın acil olarak çözüme ulaştırılması gerekmektedir ki Adıyaman Kent Konseyi bu konuyu daha önce de gündeme taşımıştı.

İnşaatlarda kullanılan beton kalitesinde ciddi endişeler var. Deniz ya da çay kumu ile değil kırma taşın kullanılması lazım. Yıkılan binaların çoğu bu sıkıntılardan kaynaklandığı biliniyor. Beton kalitesinin mutlaka standarda uygun olması ve denetlenmesi gerekiyor.

Vatandaşın Hayata Yeniden Sarılması Sağlanmalı

Yaşadığımız deprem şehrimizde insanların ciddi anlamda motivasyonunu ve geleceğe dair umutlarını olumsuz etkiledi. Şehirdeki oluşturulacak canlılık ve başlangıçlar, “bu iş olacak” algısı insanımızın en büyük motivasyon kaynağı olacaktır. Özellikle bölgemizin zemin etüdünün tamamlanması ve şehir imar planının hazırlanması başlangıç için çok öncelikli işler olarak görülmelidir. İnsanlarımızın tüm sıkıntılara rağmen kişisel menfaat uğruna hasarlı yapılarını kurtarma gayretlerine prim verilmemeli ve yeni felaketler yaşanmadan gerekli tedbirler alınmalıdır.

Olaylara biraz daha ölçülü ve etik açıdan yaklaşmamızı gerekiyor. İşin sadece mevzuat ve teknik açısından ele alınmasının yeterli olmadığı gerçeğini yaşıyoruz.

Mevcut arıtma tesisinin güçlendirilmesi ve Altınşehir’e yeni bir arıtma tesisi kurulması gelecekte çevre temizliği bakımından önemlidir…

Şehrin kuzeyinde yapımı başlanan deprem konut alanlarının alt yapı çalışmalarının evler bitmeden bitirilmesi gerekiyor.

Piyasa ortamlarında iş üreten teknik elemanlarımızın, mühendislerimizin bazı etik ve ahlaki ölçülere dikkat etmeden sadece maddi gelir kaygısıyla depremde riskleri arttıracak birçok problemli durumu belediyeye onaya getirdiklerine şahit oluyoruz. Bu da karşımızdaki en ciddi sorunlardan biri, buna dikkat edilmesi gerekiyor.

Resmi kurumların Bulvar boyunca yer alması şehirleşme açısından olumlu görmüyoruz. Bu konunun çok ciddi bir şekilde planlanması gerekmektedir.

Ne yazık ki toplumda büyük bir motivasyon ve enerji kaybı var. Toplumda büyük bir karamsarlık var. Adıyaman özelinde bu işin çözülemeyeceği, çözülebilse bile on yılları alacağı, dolayısıyla nihai çözümün göç olacağı kanaati hâkim. Halkın bu kanaate direnci söz konusu, bu süreci yani göçü başlatmama için kendisini zorluyor. Çalışmaların vereceği güven halkı olumlu etkileyecektir. İnsanlarımızın bu şehirde kalma, bu şehirde yaşama isteğini arttırmamız, motivasyonunu vermemiz gerekiyor. Yoksa şehrimiz kaybeder, hepimiz kaybederiz. İnsanlarımıza umut ve güven vermemiz gerekiyor.

Aslında teknik çalışmaların üstünde Psikolojik ve sosyal motivasyon enerji var. Biz topluma bu enerjiyi veremiyoruz. Belediye her işin sorumlusu gibi her sahada bulunuyor. Bilgilendirme ağında ciddi bir boşluk ve kesinti var. Topluma motivasyon kazandırmamız umut vermemiz, bu iş olacak algısını vermemiz gerekiyor. Beraber bir şey yapmakta yetersiz kalıyoruz.

Asbest denen tehlikeyi aşamadık ve maalesef halkımız alışmak, asbestle birlikte yaşamak zorunda kaldı. Belediye gibi üst kuruluşların biraz daha yumruğunu sert vurması gerekiyor. Şehrin organizasyonunu başka kurumlara da bırakmamalı ve en çok söz sahibi olmalı.

Başkanımızın yapmayı düşündüklerini söylediği 60 hektarlık kentsel dönüşüm alanına iyi bir planlama ile 2-3 katlı konaklar, butik oteller ve tarihi mahalle konseptinin şehrimizin hem sosyal hem de turizm hayatına çok olumlu şeyler katacağını düşünüyoruz.

Toplantının sonunda, katılımcılara teşekkür edildi. Toplantının şehrimiz için hayırlara vesile olması temennisi paylaşılarak daha güzel bir Adıyaman için birlikte hareket etme kararlılığı ifade edildi.