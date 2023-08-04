Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Besni Çevre yolunda meydana geldi. Adıyaman istikametine giden Muhammed Enes Koyuncu yönetimindeki 27 VP 931 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Muhammed Enes Koyuncu ile otomobildeki Abdurrahman Yılmaz, Mehmet Uslu ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Muhammed Enes Koyuncu doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Koyuncu’nun cenazesi otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA