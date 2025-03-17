Bayraklarla, Çiçeklerle ve Hatıralarla Donatılmış Mezarlar

Adıyaman Mezarlığı’ndaki deprem şehitliği, Türk bayrakları, çiçekler, oyuncaklar ve futbol kulüplerinin taraftar formaları ile donatılmış durumda. Mezarların başında dualar eden ziyaretçiler, sevdiklerinin en sevdiği eşyaları bırakırken, yaşanan acıyı hala derinden hissettiklerini dile getiriyor.

Bazı vatandaşlar, iftar sonrası yakınlarının mezarı başında hatıralarını yaşatmaya çalışıyor. Kaybettikleri dostlarıyla bir kez daha aynı ortamda olmak isteyen bazı ziyaretçiler, kendi sigaralarını yakıp diğerini mezarın toprağına bırakıyor.

Dinmeyen Gözyaşları ve Unutulmayan Acılar

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunun en yoğun hissedildiği bu günlerde, Adıyaman’da sevdiklerinden ayrı geçirilen ilk ya da ikinci Ramazan’ın hüznü mezarlıklarda kendini gösteriyor.

Depremde kaybedilen yakınlarının mezarlarını düzenleyen, başında saatlerce oturarak dualar eden Adıyamanlılar, acılarını hafifletmenin tek yolunun sevdikleri için dua etmek olduğunu söylüyor.

Şehitlikte dolaşırken mezar taşlarına bırakılan oyuncaklar, atkılar, sevilen eşyalar ve mektuplar, yaşanan kayıpların ve geride kalanların hissettiklerinin en büyük göstergesi oluyor.

"Sadece Ramazan’da Değil, Her Zaman Anacağız"

Deprem şehitliğini ziyaret eden vatandaşlar, bu kayıpların unutulmayacağını ve anılarının daima yaşatılacağını ifade ediyor. Adıyamanlılar, sevdiklerinin manevi huzurunda Ramazan ayını yaşamak ve onların ruhuna dualar göndermek için mezarlıklarda buluşmaya devam edeceklerini belirtiyor.

Ramazan ayının manevi atmosferinde, kaybedilen canlara duyulan özlem ve yas, mezarlıklarda derin bir sessizlik ve dualarla yankılanıyor.

Kaynak : PHA