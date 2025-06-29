Meteorolojik uyarıya göre, Adıyaman il genelinde 30 Haziran 2025 tarihinde sabah saat 08.00 ile akşam 22.00 arasında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Fırtına şiddetinin 50-70 km/saat, yüksek kesimlerde ise 80 km/saat'e ulaşacağı öngörülüyor.



Ulaşım ve yapısal hasarlara dikkat çekildi



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, olası olumsuzluklar konusunda şu uyarılarda bulundu:



“Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına, ağaç veya direklerin devrilmesine yol açabileceği değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.”



Yetkililer, vatandaşların güncel hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden takip etmeleri çağrısında bulundu.



Uyarının kapsadığı iller geniş



Meteorolojik değerlendirmeye göre sadece Adıyaman değil, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Malatya, Van’ın güneyi ve Hakkâri çevrelerinde de benzer şekilde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm bu bölgelerde yaşayan vatandaşları çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olmaya davet etti.

Kaynak : PHA