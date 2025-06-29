angının ilk anından itibaren olayları yakından takip ettiklerini belirten Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını tamamladığını ifade etti.



128 yapıda toplam 150 bağımsız bölüm incelendi



Hasar tespit çalışmalarının detaylarına ilişkin bilgi veren Kurum, “Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınları ilk dakikadan itibaren takibimizde. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimizce hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. İki ilçedeki üç köyde, 128 yapıda toplam 150 bağımsız bölüm incelendi” dedi.



Devlet vatandaşın yanında



Tespitlere göre 23 ev ve 1 cami tamamen yıkılırken, 41 konut ile 25 ahır ve depo gibi yapılar ağır hasarlı olarak kayda geçti. Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaraları hızla saracağız. Müsterih olun, devletimiz yanınızdadır.”



Yetkililer, afet bölgesindeki vatandaşların barınma ve diğer temel ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların ivedilikle sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak : PHA