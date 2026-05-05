Adıyaman’da son günlerde etkili olan yağışlar, ulaşımı da etkiledi. Adıyaman-Çelikhan Karayolu’nun Koçali Köyü mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Yola düşen toprak ve kaya parçaları nedeniyle araç geçişleri dururken, bölgede trafik akışı kesintiye uğradı.

Trafik Geçici Olarak Durdu

Heyelan sonrası yol güvenliği sağlanana kadar araç geçişlerine izin verilmedi. Bölgede oluşan yoğunluk nedeniyle sürücüler bir süre beklemek zorunda kaldı.

Ekipler Müdahale Etti

Karayolları ekipleri olay yerine sevk edilerek yolda temizlik ve güvenlik çalışması başlattı. Yapılan müdahalenin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yağışlar Etkili Olmaya Devam Ediyor

Bölgede son günlerde devam eden yağışların benzer olumsuzluklara neden olabileceği belirtilirken, sürücülerin dikkatli olması istendi.