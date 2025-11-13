Adıyaman Belediyespor'un genç futbol takımı, U-18 Ligi final maçında Uğurspor'u 4-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Elde edilen bu başarıyla Adıyaman Belediyespor, Bölge Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, genç futbolcuları tebrik etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, genç futbolcuların başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Uğurspor karşısında 4-0'lık üstün bir skorla galip gelerek yerel ligde şampiyon olan ve Adıyaman'ımızı Bölge Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan U-18 takımımızı kutluyorum. Gençlerimize bölge müsabakalarında başarılar diliyorum' ifade etti.

Başkan Tutdere ayrıca, gençlerin spora yönelmesinin önemine vurgu yaparak, belediye olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını açıkladı.

Kaynak : PERRE