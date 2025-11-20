Adıyaman Belediyesi'nin Yenimahalle'de bulunan 10 dönümlük üretim merkezinde yetiştirilen sebzelerde hasat dönemi başladı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışmalarla vatandaşlara sağlıklı, organik ve uygun fiyatlı ürün sunmak hedefleniyor.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla üretime açılan alanda, Belediye Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda Adıpayam Kadın Kooperatifi tarafından yetiştirilen sebzeler tarladan tezgahlara ulaştırıldı.

Hasadın İlk Gününde Ücretsiz Dağıtım

Üretim merkezinin 2 dönümlük kısmında oluşturulan sebze bahçesinde yetiştirilen marul, maydanoz ve roka gibi ürünler, dar gelirli ailelere maliyetine satışa sunuldu. Hasadın ilk gününde ise sebzeler vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Hasat şenliğine, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, CHP Kadın Kolları Başkanı Ayfer Yıldırım ve Yönetimi, Adıpayam Kadın Kooperatifi üyeleri ile belediye personeli katıldı.

Başkan Tutdere, Sebzeleri Toplayarak Tezgaha Geçti

Etkinlikte tarlaya girerek çalışanlarla birlikte çapa yapan, ürün kesen ve deste hazırlayan Başkan Tutdere, daha sonra tezgaha geçerek vatandaşlara sebze dağıttı.

'Üretime Destek Vereceğiz'

Programda konuşan Başkan Tutdere, Adıyaman'ın bir tarım kenti olduğunu belirterek üretimi desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Kentin yalnızca altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla değil, üretim hamleleriyle de güçlenmesi gerektiğini ifade ederek, 'Yaklaşık 30-40 gün önce tohumları ekmiştik, bugün hasadını yapıyoruz. Kadın kooperatifimizle birlikte özellikle kış aylarında en çok ihtiyaç duyulan yeşillikleri üretiyoruz' dedi.

Kadın kooperatiflerinin yerel kalkınmadaki rolüne dikkat çeken Başkan Tutdere, üretim seferberliğinin süreceğini belirterek, 'Kadınların olduğu yerde bereket, dayanışma ve huzur vardır. Adıpayam Kadın Kooperatifimizle halkımızın sofrasına güvenli ve organik ürünler ulaştırmak için üretimde seferberlik içerisindeyiz. Ekonomik imkânı kısıtlı ailelere de bu üretimle destek olacağız' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere, emeği geçen çalışanlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Vatandaştan Başkan Tutdere'ye Teşekkür Mesajı

Etkinliğe katılan vatandaşlar, belediyenin üretim alanlarını değerlendirmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Tutdere ve ekibine teşekkür etti. Vatandaşlar, bu tür projelerin hem kente hem de aile bütçelerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ürün Satış Bilgileri

Hasadı yapılan sebzeler, hafta içi beş gün 10.00-15.00 saatleri arasında Yenimahalle'deki üretim merkezinde kurulan tezgâhlarda, mevsimine uygun çeşitlerle maliyetine satışa sunulacak.

