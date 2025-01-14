Başkan Tutdere çalışmaları yerinde inceledi

Yenimahalle’deki Akıllı Kavşak’ta altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen asfalt yama çalışmalarını inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent merkezinde devam eden yol ve altyapı projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Tutdere, altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde başlatılan asfalt ve yama çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, vatandaşlara süreç boyunca gösterdikleri sabır ve destek için teşekkür etti.

"Birlikte daha güzel bir adıyaman için çalışıyoruz"

Başkan Tutdere, kent genelinde yürütülen çalışmalar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Yollarımızdaki çökmelerin ve trafik güvenliğimizde yaşanan sorunların farkındayız. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı mahalle ve sokaklarımızda yaşanan bu durum, güvenli seyahati zorlaştırıyor.

Adıyaman Belediyesi olarak bu sorunu çözmek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Şu anda 10’dan fazla ekibimiz, sokaklarımızın ve caddelerimizin standartlarını artırmak, yaşanan mağduriyetleri gidermek adına yoğun bir şekilde çalışıyor. Gerekli tedbirleri aldık ve kısa süre içinde bu sorunların büyük bir kısmını çözeceğiz.

Bu süreçte gösterdiğiniz sabır ve dayanışma için teşekkür ediyorum. Birlikte daha güzel bir Adıyaman için çalışmaya devam edeceğiz."

Yoğun çalışma programı ile daha güvenli yollar

Adıyaman Belediyesi’nin Fen İşleri ekipleri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için yoğun bir programla ilerliyor. Deprem sonrası bozulan yolların tamir edilmesi ve altyapısı tamamlanan bölgelerin asfaltlanmasıyla hem yolların standartları yükselecek hem de kent trafiği daha güvenli hale gelecek.



Kaynak : PHA