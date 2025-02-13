Öğrencilerin sınav ücretlerini bankaya yatırdıktan sonra başvuru yapabilecekleri sistem, 17 Şubat Pazartesi günü Adıyaman Belediyesi’nin resmi internet sitesinde açılacak ve başvurular 3 Mart Pazartesi günü sona erecek. Ödemeler, başvuru sırasında girilen banka hesaplarına gerekli kontrollerin ardından aktarılacak.

Başvuru sürecinde, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, ikamet adreslerinin Adıyaman’da bulunması ve 12. sınıf öğrencisi olmaları gerekiyor. Başvurular https://basvuru.adiyaman.bel.tr/yks adresinden gerçekleştirilecek. Ödeme işlemlerinin tamamlanabilmesi için, ÖSYM’nin “Başvuru Kayıt Görüntüle” ekranından alınan başvuru kayıt bilgisi, öğrenci belgesi, ikametgah belgesi ve ödeme dekontunun sisteme yüklenmesi gerekiyor. 18 yaşından büyük öğrenciler kendi banka IBAN bilgilerini, 18 yaşından küçük öğrenciler ise velilerine ait IBAN bilgilerini sisteme girerek destek ödemesinden faydalanabilecek.

Adıyaman Belediyesi, bu desteğin özellikle depremzede öğrenciler için önemli bir katkı sağlayacağını belirterek, eğitime erişimin kolaylaştırılması adına çalışmaların devam edeceğini duyurdu.



Kaynak : PHA