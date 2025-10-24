Adıyaman Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri, ASKİM ve Park ve Bahçeler müdürlüklerine bağlı ekipler, oluşturulan dört ayrı çalışma grubuyla kent genelinde rögar ve bacalarda temizlik çalışması yürütüyor. Deforme olan rögar ve mazgallar yenileriyle değiştiriliyor.

Yağış sezonu öncesinde hazırlıklarını yoğunlaştıran belediye ekipleri, kent merkezindeki tüm mazgal, baca ve rögarlarda temizlik ve onarım işlemlerine devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan bölgelerde asfalt serimi ve yama işlemleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Bahçecik, Siteler, Yeni Sanayi, Cumhuriyet ve Karapınar mahallelerinde asfaltlama ve yama çalışmaları sürüyor.

ASKİM ekipleri, yeni içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının döşenmesi çalışmalarını sürdürüyor. Barbaros Hayrettin, Yunus Emre, Bahçecik ve Atatürk Bulvarı boyunca eski içme suyu hatları tamamen yenilenirken, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları da eş zamanlı olarak değiştiriliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve peyzaj düzenlemelerini sürdürüyor. Ayrıca sonbahar dönemine özel bakım ve budama çalışmaları da yürütülüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise şehir genelinde cadde, sokak ve kaldırımlarda düzenli temizlik ve yıkama faaliyetlerini sürdürüyor. Çöp konteynerleri periyodik olarak yıkanıp ilaçlanırken, okul bahçeleri, taziye evleri, ibadethaneler ve mezarlıklarda da temizlik çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen çalışmalarla birlikte halkın yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek şunları ifade etti:

'Adıyaman'ımızın her noktasında vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak, şehrimizi daha modern ve yaşanabilir hale getirecek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Altyapıdan üstyapıya, temizlikten çevre düzenlemesine kadar her alanda ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Amacımız, hemşehrilerimizin daha temiz, daha konforlu ve güvenli bir şehirde yaşamalarını sağlamaktır. Bütün personelimiz birbiriyle koordineli ve tam uyum içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Tüm ekip arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.'

Kaynak : PERRE