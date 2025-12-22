Bunlar da ilginizi çekebilir

Başkan Tutdere, tüm vatandaşları sergiye davet etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca büyük emekle hazırladığı ürünlerin sergileneceğini belirterek, 'Üreten Kadın Güçlü Kadın' temasıyla düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışını 23 Aralık Salı günü saat 16.00'da Adıyaman Park AVM'de gerçekleştireceklerini ifade etti.

23 Aralık Salı günü Adıyaman Park AVM'de saat 16.00'da açılışı yapılacak olan sergi ve kermeste, birbirinden farklı ürünler iki gün boyunca saat 10.00 ile 21.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi tarafından 'Üreten Kadın Güçlü Kadın' sloganıyla hazırlanan yıl sonu sergisinde, kadınların el emeği göz nuru ürünleri vatandaşlarla buluşuyor.

