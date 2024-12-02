Aylık 2 Bin Galoş Üretiliyor

Atölyede, özel gereksimli öğrenciler günlük 80 ila 100 adet galoş üretimi gerçekleştiriyor. Ayda yaklaşık 2 bin galoş üretilirken, talepler doğrultusunda bu sayı haftalık 500 ila 800 adede kadar çıkabiliyor. Üretilen galoşlar, Adıyaman Belediyesi’nin spor salonları, yüzme havuzları ve fitness merkezlerinde kullanılıyor.

Eğitim ve Üretim Bir Arada

Toplum Merkezi Koordinatörü Hasan Alper Kıran, bir ay önce başlatılan galoş üretimi projesiyle öğrencilerin hem eğitim hem de üretim sürecinde aktif rol aldığını söyledi. Kıran, “Öğrencilerimize galoş üretimini aşama aşama öğretiyoruz. Salı ve Perşembe günleri kız öğrencilerimizle, diğer günlerde ise erkek öğrencilerimizle çalışıyoruz. Ayrıca mutfak eğitimi ve gündelik yaşam becerileri de veriyoruz. Toplum Merkezimizde şu an 70 öğrencimiz düzenli eğitim alıyor ve evlerinden servislerle taşınıyor.” dedi.

Öğrenciler Eğitimden Memnun

Atölyede çalışan öğrenciler de aldıkları eğitimden ve atölye ortamından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Zeliha Tanrıverdi, “Burada galoş yapmayı öğrendim. Galoşu makineye yerleştirerek baskı yapıyoruz. Burayı çok seviyorum,” ifadelerini kullanırken, Sümeyye Yolcu ise, “Haftanın iki günü buraya geliyorum. Derslerimiz çok eğlenceli geçiyor. Galoş üretiminde lastik ve poşetleri birleştiriyoruz. Burada zaman çok güzel geçiyor.” dedi.

Sosyal Katkı ve Özgüven

Galoş üretim atölyesi, özel gereksimli bireylerin el becerilerini geliştirmeleri ve özgüven kazanmaları için önemli bir fırsat sunuyor. Adıyaman Belediyesi’nin bu anlamlı projesi, toplumsal farkındalık ve üretime dayalı bir eğitim modeli ile dikkat çekiyor.

Kaynak : PHA