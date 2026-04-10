Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat depremlerinin ardından şehri hem fiziksel hem de sosyal anlamda yeniden ayağa kaldırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında eğitim ve sosyal yaşamı güçlendiren yeni yatırımları hayata geçiriyor.

Belediye tarafından kentte kazandırılan 4. kütüphane ve 2. kreş, hafta sonu düzenlenecek törenlerle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Seçim döneminde verilen vaatlerin bir bir hayata geçirildiğini belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

'Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Çalışıyoruz'

Başkan Tutdere, deprem sonrası yalnızca altyapı ve üstyapı yatırımlarına değil, sosyal yaşamı güçlendiren projelere de öncelik verdiklerini belirterek, 'Şehrimizin yaralarını dayanışma ve hizmetle sarıyoruz' dedi.

Kütüphane Gençlerin Hizmetine Açılıyor

Gürsoy ailesinin destekleriyle hayata geçirilen Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi'nin gençler için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Tutdere, 'Adıyamanlı gençlerimizin bizden en büyük talebi kütüphanelerdi; bugün dördüncü kütüphanemizi açmanın gururunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Kütüphanenin 11 Nisan 2026 Cumartesi günü Kahtalı Mıçe Parkı'nda düzenlenecek törenle açılacağı bildirildi.

Çocuk Kampüsü Hizmete Giriyor

Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı (AGEYV) destekleriyle hayata geçirilen Yeşilyurt Çocuk Kampüsü Gündüz Bakımevi'nin de hizmete açılacağı belirtildi.

Kentte ikinci kreş olma özelliği taşıyan merkezin, 12 Nisan 2026 Pazar günü Yeşilyurt Mahallesi'nde açılacağı kaydedildi.

Vatandaşlara Davet

Başkan Tutdere, tüm vatandaşları açılış törenlerine davet ederek, 'Şehrimizin yaralarını dayanışma ve hizmetle sarıyoruz. Adıyamanlı gençlerimizin bizden en büyük talebi kütüphanelerdi; bugün dördüncü kütüphanemizi açmanın gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın geleceği için kreş sayımızı artırıyoruz. Tüm hemşehrilerimi bu mutluluğu paylaşmak üzere hafta sonu gerçekleştireceğimiz açılışlarımıza bekliyorum' ifadelerini kullandı.

