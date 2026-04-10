Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası kapsamında ve şehit polisleri anma programı çerçevesinde kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı sonrası cami çıkışlarında vatandaşlara lokum ve gül suyu ikramında bulundu.

Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen polis ekipleri, hem Polis Haftası'nı kutladı hem de şehit polisleri andı.

Cami çıkışında ikramlarla karşılaşan vatandaşlar uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, emniyet teşkilatına teşekkür etti.

