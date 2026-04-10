Adıyaman İnşaatçılar Odası Başkanı Hakan Yanar, Filistin Dayanışma Platformu tarafından cuma namazı sonrası düzenlenen basın açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, 'Bu zulmün bir an önce sona ermesi için tüm adımlar atılmalıdır' dedi.

'Bu Zulüm Kabul Edilemez'

Filistin'de yaşananlara tepki gösteren Yanar, 'Adıyaman İnşaatçılar Odası olarak Filistin'e destek programına katıldık. Kesinlikle kabul edilir bir şey değil, kabul edilemez. Müslümanların bir an önce bu zulmün bitmesine biz de destek veriyoruz' ifadelerini kullandı.

'Tüm Adımların Atılması Gerekiyor'

Yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çeken Yanar, 'Müslümanlara yapılan bu zulmün bir an önce bitmesi için bütün adımların atılmasını istiyoruz' dedi.

'Kadın ve Çocuklar Hedef Alınıyor'

Özellikle sivillere yönelik saldırılara dikkat çeken Yanar, 'Özellikle kadınlara ve çocuklara yapılan bu katliamdan dolayı çok muzdaribiz' ifadelerini kullandı.

Yanar'dan Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Müslüman dünyasına birlik çağrısı yapan Yanar, 'Müslümanların bir an önce birlik beraberlik içerisinde bu olaya müdahil olması lazım. Bu idam kararı da bu işe tam anlamıyla zulmün hangi boyutlara geldiğini tekrardan bize göstermiştir' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE