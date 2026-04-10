Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, kent genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürdü. 3. Çevre Yolu, Kayalık Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Sümerevler Mahallesi'nde yeni kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları gerçekleştirildi. Yeşilyurt Mahallesi'nde ise içme suyu hattı yapımı ve evsel bağlantı çalışmaları eş zamanlı olarak devam etti.

Yol Yapım ve Asfalt Çalışmaları

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava koşullarına göre çalışma planını güncelleyerek sahada aktif görev aldı. Yağışın olmadığı günlerde asfalt serimi ve yama çalışmaları yapılırken, yağışlı günlerde dolgu çalışmalarına ağırlık verildi.

Bu kapsamda Yeşilyurt Mahallesi İbrahim Dede Caddesi ve 2185 No'lu Sokak, Varlık Mahallesi 1504 No'lu Sokak, Fatih Mahallesi 2259 No'lu Sokak, Kapcami Mahallesi 1205 No'lu Sokak, Kayalık Mahallesi Hürriyet Caddesi, Yunus Emre Mahallesi 2903 No'lu Sokak, Yenipınar Mahallesi 312 No'lu Sokak ve Altınşehir Mahallesi Eski Besni Caddesi'nde asfalt yama çalışmaları tamamlandı.

Temizlik Çalışmaları ve Alan Düzenlemesi

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışma yapılan bölgelerde eş zamanlı olarak temizlik faaliyetlerini yürüttü. Çalışmaların ardından alanlar temizlenerek yaya ve araç trafiği için daha güvenli hale getirildi.

Başkan Tutdere: 'Hava Şartları Ne Olursa Olsun Sahadayız'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, saha çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Hafta boyunca etkili olan hava şartlarına rağmen, vatandaşlarımızın günlük yaşamının aksamaması için tüm ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdü' dedi.

Başkan Tutdere, 'Amacımız, hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamadan daha güvenli ve konforlu bir şehirde hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktır' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere ayrıca sahada görev yapan personele teşekkür ederek, 'Gece gündüz sahada görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum' dedi.

