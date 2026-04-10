Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Besni karayolunun 20'nci kilometresinde, Harmanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.A. idaresindeki 27 AV 167 plakalı otomobil ile A.Y. yönetimindeki 02 AY 136 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kazada otomobil sürücülerinden A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan A.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayın oluş nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak : PERRE