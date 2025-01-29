Mezar Alanları Çiçeklerle Bezenerek Hazırlandı
Adıyaman Belediyesi mezarlık alanında detaylı bakım ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirerek, depremde hayatını kaybedenlerin hatırasına yakışır bir ortam hazırladı.
✔ Mezar çevrelerinde çiçek ve çim budama işlemleri yapıldı.
✔ 30 binin üzerinde ağaç, gül ve mevsimlik çiçek dikildi.
✔ Yaşlı ve engelli vatandaşlar için çok sayıda dinlenme bankı yerleştirildi.
Yürüyüş Yolları ve Kaldırımlar Yenilendi
Deprem şehitliğine yapılacak ziyaretlerin daha düzenli ve rahat bir şekilde gerçekleşmesi için mezarlık içi ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar tamamlandı.
Kaynak : PHA
Kaynak : PHA
Kaynak: rss