Mezar Alanları Çiçeklerle Bezenerek Hazırlandı

Adıyaman Belediyesi mezarlık alanında detaylı bakım ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirerek, depremde hayatını kaybedenlerin hatırasına yakışır bir ortam hazırladı.

✔ Mezar çevrelerinde çiçek ve çim budama işlemleri yapıldı.

✔ 30 binin üzerinde ağaç, gül ve mevsimlik çiçek dikildi.

✔ Yaşlı ve engelli vatandaşlar için çok sayıda dinlenme bankı yerleştirildi.

Yürüyüş Yolları ve Kaldırımlar Yenilendi

Deprem şehitliğine yapılacak ziyaretlerin daha düzenli ve rahat bir şekilde gerçekleşmesi için mezarlık içi ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar tamamlandı.

Kaynak : PHA Milletvekili Alkayış: 'Erbakan Hoca, her kesimden takdir görmüş dâhi bir liderdir'