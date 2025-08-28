Çocuklara Tarihi Film Gösterimi

Etkinlikte çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesini konu alan “Kurtuluş” adlı tarihi filmi izledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü yemekhanesinde gerçekleştirilen gösterimde çocuklara çeşitli atıştırmalıklar ikram edildi. Böylece hem sinema keyfi yaşandı hem de milli mücadelenin önemi genç nesillere aktarılmış oldu.

Amaç Milli Bilinci Güçlendirmek

Belediye yetkilileri, 30 Ağustos’un taşıdığı anlam ve öneme dikkat çekerek, bu tür kültürel faaliyetlerle milli bilincin güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, etkinliğin belediye çalışanlarının ailelerine yönelik sosyal destek sağlayan bir adım olduğunu vurguladılar.

Adıyaman’da Kurutmalık–Turşuluk Sezonu Açıldı: Fiyatlar Yüksek, Talep Zayıf
Adıyaman’da Kurutmalık–Turşuluk Sezonu Açıldı: Fiyatlar Yüksek, Talep Zayıf
İçeriği Görüntüle

Kaynak : PHA

Kaynak: RSS