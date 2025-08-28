Çocuklara Tarihi Film Gösterimi



Etkinlikte çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesini konu alan “Kurtuluş” adlı tarihi filmi izledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü yemekhanesinde gerçekleştirilen gösterimde çocuklara çeşitli atıştırmalıklar ikram edildi. Böylece hem sinema keyfi yaşandı hem de milli mücadelenin önemi genç nesillere aktarılmış oldu.



Amaç Milli Bilinci Güçlendirmek



Belediye yetkilileri, 30 Ağustos’un taşıdığı anlam ve öneme dikkat çekerek, bu tür kültürel faaliyetlerle milli bilincin güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, etkinliğin belediye çalışanlarının ailelerine yönelik sosyal destek sağlayan bir adım olduğunu vurguladılar.

Kaynak : PHA