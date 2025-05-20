Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen seminere belediyenin birim müdürleri ve çok sayıda personel katıldı. Seminere konuşmacı olarak katılan LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumluları Cemre Nur Arık ve Ayşenur Çağdar, vakfın yürüttüğü çalışmalar, kanser türleri, erken tanının önemi ve sağlıklı yaşamın temel ilkeleri hakkında kapsamlı bilgi verdi.

Erken Teşhisin Önemi Vurgulandı

Katılımcılara hitap eden LÖSEV temsilcileri, kanserle mücadelede erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekti. Sunumda, kansere karşı alınabilecek basit ama etkili önlemler, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve düzenli kontrollerin önemi örneklerle aktarıldı.

Gönüllülük Çağrısı ve Destek Mekanizmaları

Seminerde ayrıca LÖSEV’in lösemi ve diğer kanser türleriyle mücadele eden bireylere yönelik sağladığı maddi, manevi ve sosyal destek mekanizmaları anlatıldı. Katılımcılara, vakfın gönüllülük programları hakkında da bilgi verilerek destek çağrısında bulunuldu.

Belediye Personelinden Yoğun İlgi

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, bu tür sosyal sorumluluk içerikli programların kurum içi bilinçlenmeye katkı sunduğunu belirterek LÖSEV’e teşekkür etti. Seminer sonunda, katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve kanserle mücadelede toplumsal duyarlılığın artırılması yönünde karşılıklı temenniler ifade edildi.

Kaynak : PHA