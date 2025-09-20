Adıyaman Belediyesi, kent genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Murat KAYIŞ – Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında asfalt yama, parke ve bordür yenileme, yeni içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

Birçok Mahallede Asfalt Ve Kaldırım Düzenlemeleri Devam Ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Yunus Emre, Cumhuriyet, Turgut Reis, Bahçecik, Siteler mahalleleri ile Organize Sanayi Bölgesi ve Marangozcular Sitesi’nde altyapı çalışmalarından etkilenen yolları onarıyor. Bu bölgelerde asfalt yama işlemleri yapılırken, kaldırımlarda ise yeni bordür ve kilitli parke taşı çalışmaları sürüyor.

İçme Suyu Hatları Ve Kanalizasyon Şebekesi Yenileniyor

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri ise Gebeli, Alitaşı ve Esentepe mahallelerinde yeni içme suyu hatları çekiyor. Ayrıca Esentepe Mahallesi’nde kanalizasyon şebekesi yenileniyor. Kent merkezindeki farklı mahallelerde baca açma ve yükseltme, kanal arızalarının giderilmesi, eski aboneliklerin kapatılması gibi işlemler de gerçekleştiriliyor. Ana hatlarda meydana gelen arızalar hızla onarılarak su akışı yeniden sağlanıyor.

Fen İşleri ve ASKİM ekipleri, yapılan tamiratların ardından yolları asfalt yama ile kapatarak alanları yeniden yaya ve araç trafiğine açıyor.

Kaynak : PHA