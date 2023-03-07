Yaşanan deprem felaketinden sonra bir yandan yaraları sarmaya çalışan Adıyaman Belediyesi diğer yandan da oluşturduğu ekiplerle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Özellikle, vatandaşların ciddi ihtiyaç duyduğu içme suyuna sorunsuz şekilde kavuşabilmesi için günlük olarak mahallelere hazır su dağıtımı gerçekleştiren Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler, ev ev ve çadır çadır gezerek içme suyu taleplerini karşılıyor.

Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili bilgi veren sorumlular, ekiplerin gün boyunca tüm mahallelerde içme suyu dağıttığını dile getirerek bu çalışmanın önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.