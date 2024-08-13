Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen ve Sedat Şahin Adıyaman müzik topluluğunun “Alaturka Gecesi” adıyla gerçekleştireceği şölen, 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 20.00’de K19 Konteyner Kenti’nde (Türmüz Yolu, TPAO Yanı) müzikseverlerle buluşacak.Sedat Şahin Adıyaman müzik topluluğunun sergileyeceği geleneksel Türk müziği performanslarıyla dolu gecede, vatandaşlar muhteşem bir müzik şöleni yaşayacak. Gerçekleşecek olan etkinliğin hem müzik tutkunlarını bir araya getirmeyi hem de geleneksel Türk müziğini genç nesillere tanıtmayı amaçladığı ifade edildi.

Kaynak : PHA