Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisinden hızlı bir şekilde kurtularak yaraların bir an önce sarılması için gayret ortaya koymaya devam ediyor.

İlk olarak yıkılan belediye binasının yerine geçici olarak hizmet vereceği yeni yerine taşınan Adıyaman Belediyesi, daha sonra da halkın sorunlarını aktardığı 153 Çağrı Merkezini hızlı bir şekilde yeniden oluşturarak talep, istek ve şikayetleri almaya başladı.

Merkezde çalışan personel kadrosunu güçlendirerek, bu süreçte alınan taleplere en hızlı şekilde ulaşmayı amaçladıklarını söyleyen Adıyaman Belediyesi yetkilileri, afetin ardından hızlı bir şekilde oluşturdukları çağrı merkezi sayesinde her gün yüzlerce talep aldıklarını belirterek, "Zorda olsa görevimizin başındayız” diye konuştu.