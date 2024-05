Adıyaman Adalet Sarayı bahçesi içerisinde kurulan Filistin’e Destek kermesinden elde edilen gelirlerin tamamı Gazze’ye gönderilecek.

Filistin’e Destek Kermes’i ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Baro Başkanı Av. Bilal Doğan," Öncelikle Filistin'de yaşamını yitiren herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Dünyanın gözü önünde bir katliam yapılıyor. Altı ayı aşkın bir zaman geçti. Her gün çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, siviller öldürülüyor. Ama maalesef dünya sessiz. Dünya sadece izlemekle yetiniyor. Bizler Adıyaman Barosu olarak yaşanan bu vahşete dikkat çekmek için, kamuoyunun dikkatini çekmek için bir nebze de olsa toplayacağımız yardımları oradaki çocuklara, ailelere ulaştırabilmek için böyle bir organizasyon geliştirmek istedik. Yeryüzü Doktorları biliyorsunuz gidip Filistin'de insani yardım anlamında çok ciddi çabalar gösteren bir kuruluş. Yeryüzü Doktorları ile birlikte yapmak istedik bu etkinliği . Bütün avukat arkadaşlarımız, meslektaşlarımız ve adliye personelimizin evlerinde yapıp getirdiği ürünleri bu şekilde halkımıza ikram ediyoruz. Aslında buradaki amacımız bir farkındalık yaratmak, bir duyarlılık yaratmak ve kamuoyunun dikkatini çekmek. Belki buradan bir kıvılcım olur bu hareketimiz. Tüm ülkeye yayılır, tüm ülkeden, tüm dünyaya yayılır ve dünya sessiz kalmaz. Oradaki vahşetin son bulmasına, katliamın son bulmasına vesile olur. Bizim esas derdimiz, amacımız Filistin’de akan kanın bir an önce durması. Mazlum Filistin halkının da hak ettiği özgürlüğe bir an önce kavuşmasıdır." İfadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA