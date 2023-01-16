Stantları ziyaret ederek açıklamada bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış,"Her bir vatandaşımızın gönlüne girmek için, hizmetlerimizi ve büyük Türkiye için hedeflerimizi anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

33 mahallede ve 15 noktada üye stantları kurduklarını belirten AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış,"AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı olarak üye seferberliği başlatmış durumdayız. Bu kapsamda ilk önce Demokrasi Parkı ve Mimar Sinan Parkı'nın önünde üye stantları kurarak hemşehrilerimizi partimize üye olmaya davet ettik. Hemşehrilerimizin yoğun teveccühü vesileyle Teşkilat Başkanlığımız üye kampanyamızı devam ettirme kararı aldı. Bu kapsamda 33 mahallemizde ve 15 noktada üye stantları kurduk. Bu stantlarımızda hemşehrilerimizle yeni üye çalışması adı altında buluşmalarımızı yapıyoruz. AK Partimize, Cumhurbaşkanımıza olan teveccühün artarak devam ettiğini üye kampanyamızda gördük. Hemşehrilerimiz canı gönülden Cumhurbaşkanımızı destekliyorlar. AK Parti'mize desteklerini bildiriyorlar. Üye kampanyamızda bunun güzel bir örneği. Bu vesile ile Adıyaman Merkez İlçemizde, 33 mahallemizde, belli caddelerimizde, belli parklarımızda hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. 15 ayrı noktada stantlarımız var. Mahalle başkanlarımızın başkanlığında ilçe koordinatörlerimizin, mahalle koordinatörlerimizin koordinesiyle bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmalarımızı mevsim şartlarına göre sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Gün boyunca nöbetçi arkadaşlarımız var."dedi.

2023 yılında yapılacak olan seçimlerde Türkiye rekoru kırmak istediklerini belirten Alkayış, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmalarımıza şuana kadar İl Başkanımız Mehmet Dağtekin, Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Kılınç, Milletvekillerimiz; İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Ahmet Aydın hem ziyaret ettiler, destek verdiler, hemde üyelik çalışmasına bizzat katılarak gerçekten teşkilatımıza güç verdiler, destek oldular. Yine çalışmalarımızda her zaman mutlaka yanımızda bulunan çalışmalarımızın paydaşı olan Gençlik Kolları Başkanımız Mevlüt Kuştepe ve Kadın Kolları Başkanımız Saliha Diler Hanımefendi' de hem destek verdiler. Hemde bizatihi çalışmanın içerisindeler. Belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz il teşkilatımız partimizin bütün kademeleri bu çalışmaların içerisinde biz AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı olarak Genel Merkezimizin İl Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyoruz. 2023 yılında yapılacak olan bu yıl içerisinde yapılacak olan genel seçimlerde en yüksek oy oranıyla Türkiye'de rekor kırmak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımız mahallelerimizde ve köylerimiz de etkin, kapsamlı, programlı ve proje üreterek devam ediyor. Bu çalışmalarımızla inşallah 2023 yılı içerisinde yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanımızı en büyük oy oranıyla inşallah tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Parlamentoda da en yüksek oy alarak en büyük grubu oluşturacağız inşallah. Ben bu üye kampanyaları vesilesiyle görev alan teşkilatımızın bütün kademelerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Partimizi sahiplenen destek olan bu büyük aileye üye olarak katılıp dahil olan ve dualarıyla, destekleriyle her zaman yanımızda olan bütün hemşehrilerime, Adıyaman'lı kardeşlerime çok teşekkür ediyor saygılar sunuyorum"

