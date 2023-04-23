Adet döngüsünün bir kadının üretkenliği açısından çok önemli olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Meltem Çam, “Bu süreçte ortaya çıkan sorunlar ve şikayetler tedaviyle çözülebilir. Bir kadın-doğum hekimi bir kadının aile hekimi gibi olmalı ve bu durumlarda kadının sorunlarını multidisipliner bir yaklaşımla farklı tıbbi branşların desteğini alarak çözmeli. Uygun diyet, egzersiz ve gerekli hallerde ilaç tedavileri denenebilir” dedi.

Adeti ertelemenin bazı ilaçlarla mümkün olabileceğini dile getiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Meltem Çam, “Özel durumlar haricinde sıkça bu yönteme başvurmak uygun değil. Kist ve miyomların tedavisi; bunların yeri, büyüklüğü, hastanın şikayetlerinin şekli, yoğunluğu ve en önemlisi de kadının yaşı ve doğurganlığına göre farklılık gösterir. İlaç tedavileri ve bazen de cerrahi tedaviler gerekebiliyor” şeklinde konuştu.

Adet döngüsü zaman zaman kadının hayatını zorlaştıran bir süreç olabildiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Meltem Çam, “Bu dönemin, kadın hayatının belli bir süresinde yaşanması gereken ve kadına doğurganlığını sağlayan yumurtlama döngüsünün bir sonucu olduğunu unutmayıp bu dönemde karbonhidrat ve tuzdan uzak beslenmeli. Bu dönemi, özellikle de keyif alabileceğiniz; yürüme, koşma, dans gibi aktivitelerle daha keyifli ve mutlu bir zaman haline getirmek mümkün” önerisinde bulundu.