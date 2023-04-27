YSK, Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'de yapacağı propaganda konuşmalarının sırası için bugün kura çekimi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı adaylarının birinci konuşma sırası Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan; ikinci konuşmanın sırası ise Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Recep Tayyip Erdoğan şeklinde olacak.

Cumhurbaşkanı adayları 7 Mayıs ile 13 Mayıs günü saat 18.00 arasında "Konuşma ve görüntülü propaganda" hakkını kullanacak.

Bir günde en fazla kullanabileceği konuşma süresi 10 dakika olacak. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise adaylar 24 Mayıs-27 Mayıs arasında konuşacaklar. İkinci kura kalan adaylar için ise 22 Mayıs'ta konuşma sırası için kura çekimi yapılacak.

Televizyonda yapılacak propaganda konuşmalarında, Türk bayrağı ile Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği büyüklükteki parti bayrağı konuşmacının arkasındaki panoya, ekrana net olarak görülebilecek biçimde asılacak veya ekrana verilecek.

Bu arada seçime katılacak siyasi partilerin de 10'ar dakikalık iki konuşma hakkı bulunuyor.

Buna göre ilk gün konuşma sıralaması; Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, Halkın Kurtuluşu Partisi, Adalet Partisi, Güç Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Adalet Birlik Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Milli Yol Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Yenilik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Millet Partisi, Sol Parti, Genç Parti.

İkinci gün yapılacak konuşma sıralaması ise; Yenilik Partisi, İYİ Parti, Anavatan Partisi, Adalet Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Millet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Vatan Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Memleket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Adalet ve Birlik Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi.