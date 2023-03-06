3 gün sonra masaya yeniden gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le 6'lı masa toplantısı Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 4,5 saat sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmada, “Millet İttifakı’na dahil partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır” dedi.

Yunus Emre’nin “Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz” sözünü alıntılayan Kılıçdaroğlu, “Biz ülkenin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık” dedi ve ekledi:

“Bu, Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası, komşun açken tok yatmamak demektir. Bizim soframız barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye’yi huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allah’ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. Biz Millet İttifakı olarak Türkiye’yi uzlaşı ve istişareyle yöneteceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş üzerinde de mutabık kalmış bulunuyoruz. 11 maddede uzlaştık".

https://youtu.be/cyXVct0fSnI

MİLLET İTTİFAKI, GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞİN YOL HARİTASINI 12 MADDEYLE AÇIKLADI.

Maddeler özetle şöyle: