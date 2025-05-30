“Yetim Gülerse Dünya Güler”

Adalı HİNİÇ Derneği Başkanı Hüseyin Teke, Perre Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada kampanyanın çıkış noktasını “Yetim gülerse dünya güler” sloganıyla açıkladı. Teke, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yılki Kurban Bayramı öncesinde dedik ki; yetim gülerse dünya güler. Dernek olarak bölgemizdeki yetim ve öksüz çocuklara yönelik bayramlık kıyafet temini için bir çalışma başlattık. Elhamdülillah, hedefimize ulaştık. Köylerimizde ve mezralarımızda yaşayan çocukların yanında, Kahtalı Filistin şehidimiz Yakup Erdal’ın çocuklarını da bu kapsama dahil ederek daha geniş bir destek alanı oluşturduk. Bu hayırlı işe katkı sunan tüm bağışçılarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu tür iyilik yarışlarında hep birlikte olacağız.”

Bayram Coşkusu Yüzlere Yansıdı

Deprem sonrası ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelerin çocukları için gerçekleştirilen bu yardım çalışması, yalnızca kıyafet değil; moral ve umut da taşıdı. Yeni bayramlıklarını giyerek bayrama hazırlanan çocukların yüzündeki gülümseme, dernek üyeleri ve gönüllüler için en kıymetli teşekkür oldu.

Adalı Derneği gönüllülerinden Sedat Alaca ile birlikte süreci yöneten Hüseyin Teke, çocuklara gösterdikleri ilgi ve hassasiyetle dikkat çekti. Teke, “Toplumun en hassas kesimlerinden biri olan yetim ve öksüz çocukları bayram öncesi sevindirmek bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir vicdani sorumluluktur. Çocukların gözlerindeki mutluluk, bu çabaların en güzel karşılığıdır,” ifadelerini kullandı.

Yardımlar Yıl Boyunca Sürecek

Adalı (HİNİÇ) Derneği’nin yardım faaliyetleri yalnızca bayram dönemleriyle sınırlı kalmıyor. Dernek, yıl içinde de çeşitli yardım kampanyalarıyla yetim çocuklara ve ailelerine ulaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, eğitim desteğinden sosyal yardımlara kadar birçok alanda faaliyet gösteriliyor.

Kaynak : PHA