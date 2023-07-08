Sayın yetkililer, 2023 Temmuz maaş zamlarında memur ile memur emeklisi arasında ayırım yaptığınız için ayıp ettiniz...

Sayın yetkililer, 2023 Temmuz maaş zamlarında memur ile memur emeklisi arasında ayırım yaptığınız için ayıp ettiniz...

Memur enflasyonu ile işçi enflasyonunu farklı hesapladığınız için bir kez daha ayıp ettiniz...

Bir ülkede bir tane enflasyon rakamı olur, diye biliyorum...

Maalesef bizim Ülkemizde İşçinin 6 aylık enflasyonu 19,77 memurun 6 aylık enflasyonu 17,55 olarak hesaplanmış, böyle bir şey olamaz...

Sayın yetkililer, aynı ülkede iki farklı rakamı nasıl, neye göre hesaplayıp buldunuz merak ediyorum doğrusu...

Ben Kamu Yönetimi Lisans Mezunuyum.

Gördüğüm dersler arasında İktisat, İşletme ve Muhasebe de vardı...

Hiç bir kitapta hiç bir derste memurların ve işçilerin enflasyon farkı ayrı hesaplanır diye bir ibareye rastlamadım...

Acaba dedim marketlerde domatesin kilosunu memura 5 ₺'ye işçiye ise 7₺'ye mi veriyorlar da benim mi haberim yok... Gittim market Görevlisine

sordum; ("Hayır efendim, işçi memur ayırımı yok, herkese aynı fiyat dedi")

Yahoo arkadaş Hangi sivri akıllı, iki farklı enflasyon farkını neye göre nasıl hesaplayıp çıkarmış, aklım ermedi doğrusu...

Benim aklım, fikrim, feresetim bu işe ermedi...

Kafayı yiyeceğim artık, bilen varsa Allah, rızası için banada söylesin...

Emekli memurların maaşı asgari ücretle eşitlenmiş durumda, Yazık Vallahi...

Her şeyin %200 arttığı bir zamanda emekli maaşlarına enflasyon farkı ve refah payı adı altında toplamda %25 zam verilmesi çok gülünç ve çocuk kandırmaca gibi olmuş...

Sayın, çalışan memur arkadaşlar ve memur sendikaları başkan ve yetkilileri, maaşlarımıza yüksek oranda refah payı verildi diye, sessiz kalıp boşuna sevinmeyin, yarın sizde bizim durumumuza düşeceksiniz...

Arkadaş; Ben yıllarca Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğünde alnımın akıyla, Şef olarak görev yaptım, şerefimle emekli oldum.

Bu gün bir yardımcı hizmetler sınıfı, (Hizmetli Memur) kadar maaş alamıyorsam yuh olsun size...

Bizi mağdur etmeyeceğinizi sanarak, size güvenip, inandığımız için de yuh olsun bize...

Fadlı Doğan