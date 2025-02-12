CHP Kurultayı Soruşturması: “Somut Deliller Varsa Soruşturma Derinleşir”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’nin 2023 kurultayına ilişkin başlattığı soruşturma hakkında konuşan Tunç, soruşturmanın CHP’li bazı isimlerin iddiaları üzerine başlatıldığını söyledi.

"Sayın Kılıçdaroğlu’nun bir televizyon programındaki açıklamalarından sonra konu daha da gündeme oturdu. Sayın Akif Hamzeçebi de benzer iddialarda bulundu. Birçok partili, kurultayda şaibe olduğu yönünde sosyal medyada açıklamalar yaptı. Birtakım delegelerin maddi menfaat karşılığında oy kullanıldığı yönünde iddiaları oldu. Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi, kongrelerde oylamaya hile karıştıranların cezalandırılacağını hükme bağlıyor. Eğer somut deliller toplanırsa soruşturma derinleşebilir."

Tunç, soruşturma neticesinde suç unsuru tespit edilmesi durumunda, kurultayın iptali için ayrı bir yargılama sürecinin gerekeceğini ifade etti.

Timur Cihantimur ve Eylem Tok’un İadesi: "ABD'deki İtiraz Süreci Tamamlandıktan Sonra Türkiye'ye Getirilecek"

İstanbul’da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok’un ABD’den iade sürecine ilişkin gelişmeleri değerlendiren Tunç, sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti.

"Timur Cihantimur ve annesi önce Mısır’a, ardından ABD’ye geçti. Adalet Bakanlığı olarak iade talebimizi hemen ilettik. ABD’de yakalama gerçekleşti ve iade yargılaması başladı. Dün itibarıyla mahkeme iadelerine karar verdi. Bu karar temyize tabi, eğer itiraz edilirse süreç biraz daha uzayabilir. Ancak temyiz süreci tamamlandıktan sonra ABD Dışişleri Bakanlığı’nın onayıyla iadeleri kesinleşmiş olacak."

Sahte İçki Soruşturması: 40 Tutuklama, 48 Adli Kontrol Kararı

Son dönemde artan sahte içki ölümleri hakkında bilgi veren Tunç, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalarda toplam 40 kişinin tutuklandığını duyurdu.

"İstanbul’da 18, Ankara’da 22 kişi tutuklu bulunuyor. Ayrıca, 48 kişiye adli kontrol kararı verildi. Sahte içki imalatı ve satışı konusunda soruşturmalar etkin biçimde sürdürülüyor. Halkımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Kolluk güçlerimiz ve yargı teşkilatımız bu tür suçlara fırsat vermemek için hassasiyetle çalışıyor."

Ekrem İmamoğlu Hakkındaki Soruşturmalar: “Yargıya Tehdit Doğru Değil”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik süren davalar ve soruşturmalar hakkında konuşan Tunç, yargıya yönelik sert eleştirileri doğru bulmadığını belirtti.

"Burada siyasi dava eleştirisinin ötesinde, yargıya yönelik tehdit içeren açıklamalar yapılıyor. 'Yargı sopası', 'yargı tacizi' gibi ifadeler kabul edilemez. Devam eden davalara ilişkin tehditkar söylemler kullanmak yargının bağımsızlığına gölge düşürür. Anayasa’nın 138. maddesi açıktır: Hiçbir makam ve merci yargı süreçlerini etkileyemez. Suç teşkil eden bir fiil varsa, yargı bunu soruşturur ve kararını verir. Herkes hukuk önünde eşittir."

İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla aldığı cezaya ilişkin de konuşan Tunç, istinaf sürecinin devam ettiğini belirtti.

Belediyelere Yönelik Operasyonlar: “Siyasi Soruşturma Algısı Yanlış”

İstanbul’da CHP’li belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili de açıklama yapan Tunç, bu soruşturmaların "siyasi operasyon" gibi yansıtılmasının doğru olmadığını ifade etti.

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Halkların Demokrasi Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bazı belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri hakkında gözaltı işlemi yapıldı. Terör örgütü mensuplarıyla irtibatları olduğu yönünde ciddi iddialar var. Şu anda soruşturma gizli yürütülüyor ve deliller değerlendiriliyor. Kimsenin hukuktan kaçamayacağı bir sistem işliyor."

Tunç, soruşturmanın bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Süreci bekleyelim, hukukun işlemesine izin verelim" dedi.

Grand Kartal Otel Yangını: “Sorumluların Tamamı Yargılanacak”

Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Oteli yangını hakkında açıklamalarda bulunan Tunç, soruşturmanın tüm sorumluları kapsayacak şekilde genişletildiğini belirtti.

"Bu yangının çıkmasına neden olan kim varsa, hangi makamda olursa olsun, sonuna kadar gidilecek. 78 canımızı kaybettik, sorumlular yargı önünde hesap verecek. Şu ana kadar 22 kişi tutuklandı. Otel sahibi, şirket genel müdürü, otel yetkilileri ve çalışanları dahil olmak üzere tüm sorumlular soruşturuluyor."

Tunç, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden uzman akademisyenler, makine ve inşaat mühendisleri ile hukukçuların bilirkişi raporu hazırladığını belirterek, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Adalet Bakanlığı’ndan Hızlı ve Şeffaf Süreç Vurgusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamaları, Türkiye’de devam eden kritik soruşturmalara dair hukuki sürecin şeffaf bir şekilde sürdüğünü ortaya koydu.

CHP Kurultayı’na ilişkin şaibe iddiaları nedeniyle başlatılan soruşturma genişleyebilir.

Timur Cihantimur ve Eylem Tok’un iade sürecinde son aşamaya gelindi.

Sahte içki ölümlerine ilişkin soruşturmada 40 kişi tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik davalar devam ederken, yargıya yönelik baskılara karşı uyarıda bulunuldu.

CHP’li belediyelere yönelik terör soruşturmalarının "siyasi" algısıyla manipüle edilmesine karşı çıkıldı.

Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında tüm sorumluların yargılanacağı vurgulandı.

Özellikle yargının bağımsız ve tarafsız olduğu mesajını sıkça veren Tunç, hukuki süreçlerin manipüle edilmemesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin kritik hukuk gündemi, önümüzdeki süreçte daha fazla tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.

Kaynak : PHA