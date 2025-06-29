Bingöl’de 16 Kasım 2005’te Elazığ-Bingöl karayolu yakınında spor çantasında beze sarılı halde bulunan kız bebek cesedinin failleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 20 yıl sonra ortaya çıkarıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaşımına göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında JASAT, faili meçhul cinayeti aydınlattı.

ÖZEL EKİP DOSYAYI YENİDEN AÇTI

2005’te delil yetersizliği nedeniyle faillerine ulaşılamayan olay, 2024’te JASAT’ın özel ekibi tarafından yeniden incelemeye alındı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak operasyonuyla, 4 şüpheli Bursa’da tespit edilerek teknik ve fiziki takibe alındı. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak Bingöl’e getirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1939252741546688914

EVLİLİK DIŞI BEBEK ÖLÜME TERK EDİLDİ

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, D.A. adlı şüphelinin evlilik dışı ilişki sonucu doğurduğu bebeğini diğer şüphelilerle birlikte çanta içinde ölüme terk ettiği belirlendi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden D.A. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

JASAT’TAN YÜZDE 100 BAŞARI

Bakan Yerlikaya, JASAT’ın 2024’te incelediği tüm faili meçhul cinayetleri aydınlattığını vurgulayarak, “İsim dahi konulmadan bir bebeği ölüme terk eden vicdansızlar, JASAT’tan kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için gece-gündüz çalışıyoruz” dedi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı, Bingöl Valiliği ve JASAT timlerini tebrik etti.