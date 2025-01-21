İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yaptığı açıklamada 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kültür ve Turizm ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, söz konusu otelin 2021 ve 2024 yıllarındaki tür ve sınıflandırma denetimlerinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, sorumlulardan hesap sorulması için her türlü adımın atılacağını açıkladı.BOLU / ANKARA (İGFA) - Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı otelde çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Acı rakamı olay yerinde incelemelerini sürdüren ve koordinasyon sürecini takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasında, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.

Bolu’da meydana gelen yangına ilişkin basın açıklamamızı gerçekleştiriyoruz.

????Bolu #CanlıYayın ???????? https://t.co/G2raMWXTcN — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 21, 2025

Bakan Yerlikaya, yangının söndüğünü ancak soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Ekipler, odaları tek tek tarayarak şu ana kadar 66 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılarımızın sayısı 51. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa diliyorum" diye konuştu.

BAKAN ERSOY: OTELİN 2021 VE 2024 YILI DENETİMLERİNDE OLUMSUZLUĞU YOKTUR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, otelin 2021 ve 2024 yıllarında tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış, bu denetimler sırasında işyeri açma çalışma ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edildiğini belirterek, "Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Bugüne kadar itfaiye tarafından tarafımıza bildirilmiş olumsuz bir durum bulunmamış. İki tane yangın merdiveni var. Soruşturma süreci devam ediyor. Hepimizin başı sağ olsun, yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Otelin 2021 ve 2024 yıllarında tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış, bu denetimler sırasında işyeri açma çalışma ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik… pic.twitter.com/PG7JILAjmq — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 21, 2025

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HESAP SORULMASI İÇİN HER TÜRLÜ ADIM ATILACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, katıldığı AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, güne Bolu Kartalkaya’dan üzüntü verici bir haberle başladıklarını belirterek, olaya ilişkin 6 Cumhuriyet Savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacağını ve atılmakta olduğunun altını çizdi.

Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl…

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 21, 2025