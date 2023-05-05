18. ve 20. dönemde Diyarbakır, 21., 22. ve 23. dönemde İstanbul milletvekili, 46 ve 47. hükümetlerde içişleri bakanı, 53. hükümette devlet bakanı, 58. ve 59. hükümetlerde içişleri bakanı olarak görev yapan Abdulkadir Aksu, AK Parti Kahta İlçe Seçim Karargahı’na gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Abdulkadir Aksu’yu, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Eski Adıyaman ve İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, AK Parti Milletvekili Adayı İshak Şan ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya karşıladı.

AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya, devletin bir çok önemli kademelerinde görev yapan, AK Parti’nin kurucu üyelerinden olan Abdulkadir Aksu’nun kendilerini ziyaret etmelerinden büyük onur duyduklarını ifade ederek, “Seçim çalışmalarımıza ekip olarak düzenli bir şekilde devam ediyoruz. Sabahın ilk saatlerinden başlayarak gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalarımızda önceden hazırladığımız plan doğrultusunda köy ziyaretleri, esnaf ziyaretleri, hane ziyaretleri ve seçim koordinasyon merkezimizdeki vatandaşlarımızla bire bir hasbihal ederek çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Partimize olan ilginin gün geçtikte arttığını görmekteyiz. Bu da bizlere büyük bir enerji ve güç vermektedir. Bu heyecan doğrultusunda Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Allah’ın izniyle halkımız yeniden ülkemizin başkanı olarak seçecektir” dedi.

Kaynak : PHA