Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve Ak Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, Altınşehir mahallesinde yapımı devam eden Abdülhamid Ünsal Milli Mücadele Parkındaki çalışmaları yerinde inceledi .

Adıyaman Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı hızlı bir şekilde devam eden Abdulhamid Ünsal Milli Mücadele Parkındaki çalışmaları değerlendiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç incelemeleri sonucunda görevlilerden aldığı bilgiler doğrultusunda şu ifadelerde bulundu; “Altınşehir Mahallemizde yapımı devam eden Abdulhamid Ünsal Milli Mücadele Parkımız,4700 metre kare alana sahip. Parkımızın içerisinde ses ve ışık efektleriyle destekleyerek diorama resim alanı ve 4 kişilik sinema alanını barındıracak olan müze alanımız olacak. Bunların yanı sıra yürüyüş yolu, kafe, otopark, tabyalar, büyük ve küçük savaş topları, Seyit onbaşı heykeli, Conk Bayırı Atatürk Anıtı, 57. Alay Anıtı, şehitlik rölyefi ve şehitler abidesinin ölçeklendirilmiş tasfirleri, bitkisel düzenleme, mescit ve wc bulunacak. En kısa sürede halkımızın hizmetine açabilmek için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA