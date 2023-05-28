Adıyaman'da seçmenler sabah saatlerinden itibaren Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için sandık başına gitti. Sandık görevlilerinin kimlik kontrolünü yaptığı depremzede seçmenler, ardından tercihlerini yaptıkları zarfları sandığa atarak, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Salah Mahallesi'nde yatağa bağımlı olan 83 yaşındaki Hatice Mutlu'nun yakınları oy kullanmak için ambulans talebinde bulundu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaşlı kadını ambulansa bindirerek Abuzer Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne getirildi. Sandık görevlilerin yardımıyla Mutlu, kurallara uygun olarak oyunu kullandı. Oyunu kullanan Mutlu, görevlilere teşekkür etti.



Kaynak : PHA