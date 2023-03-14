Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Teknoloji ve Kalkınma Partisi, Vatanseverler Partisi, Yeni Anavatan Partisi ile Yeni Yol Partisi’nin bir araya gelip oluşturduğu Türkiye İttifakı, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlere hazırlanıyor.

Türkiye İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Teknoloji ve Kalkınma (TEK) Partisi Genel Başkanı merhum 8’nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal oluyor.



İstanbul'a 17 Mart Cuma günü saat 15.00’te düzenlenecek Türkiye İttifakı ve Cumhurbaşkanı adayı tanıtım toplantısında ittifakta yer alan partilerin genel başkanları Ortak Mutabakat Bildirgesi'ne de imza atacak.