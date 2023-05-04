Prof. Dr. Kısacık, 6 Mayıs Dünya Ankilozan Spondilit Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Her yıl mayıs ayının ilk cumartesi dünya Ankilozan Spondilit Farkındalık Günüdür. Bugün, ankilozan spondilit hastalığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak için dünya çapında kutlanmaktadır” dedi.

Ankilozan Spondilit hastalığının başta omurga olmak üzere eklemlerde yaygın iltihabi duruma neden olduğunu anımsatan Prof. Dr. Kısacık, hastalığın belirtilerini şöyle sıraladı:

“Ankilozan Spondilit hastalığında şikayetleri sıklıkla ve özellikle gece ve sabahları bel-kalça ağrısı, sabah tutukluğu, hareketle azalan ağrı şeklinde ortaya çıkmaktadır.”

Hastalığa geç tanı konduğu ya da tanı konulamadığı durumlarda omurganın birbirine kaynaşması ve hareket kabiliyetinde kayba neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kısacık, şöyle devam etti:

“Ankilozan Spondilit, 20-35 yaş arası erkeklerde daha sık ve daha ciddi seyretmektedir. Hastalığın kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik faktörlerin büyük katkısı olduğu bilinmektedir. Üç ayı geçen bel ve kalça ağrısı çok önemli bulgu olup tanı için röntgen ve MR gibi görüntüleme yöntemlerinden faydalanmak gerekir.”

Hastalığın tedavisinde erken tanının çok önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Kısacık, “Hastalığa tanının geç konması sakatlık riskini de beraberinde getirmektedir” diye konuştu.

Hastalığın tedavisinin şiddetine göre değiştiğini belirten Prof. Dr. Kısacık, şunları kaydetti:

“Egzersiz, sağlıklı yaşam tedavinin ilk basamağını oluşturur. Özellikle 2000 yılından itibaren kullanmaya başladığımız biyolojik tedavilerle çok iyi sonuçlar elde etmekteyiz. Unutmayalım ki Ankilozan Spondilit hastalığından değil, bu hastalığın geç teşhisi edilmesinden korkalım.

Geçmeyen bel ağrısı Ankilozan Spondilit hastalığının belirtisi olabilir. Geç olmadan bir Romatoloji Uzmanıyla görüşülmelidir. 6 Mayıs Dünya Ankilozan Spondilit Farkındalık Günü vesilesiyle herkese sağlıklı günler diliyorum."

Kaynak : PHA