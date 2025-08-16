Bunlar da ilginizi çekebilir

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Operasyonlar sonucu: çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi.

Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “39'u tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde FETÖ’ye yönelik Jandarmamız tarafından son 10 gündür devam eden operasyonlarda; 49 şüpheli yakalandığını açıkladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.