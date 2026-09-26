Adıyaman'ın Besni ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen Besni Eğitim Bayramı, yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş ve açılış töreniyle başladı.

'Sağlıklı Nesiller, Güçlü Gelecek' temasıyla düzenlenen 28. Besni Eğitim Bayramı, yoğun katılımla gerçekleştirilen yürüyüş ve resmi açılış töreniyle gerçekleştirildi.

Besni Yeni Kent Kartallı Kavşaktan başlayan yürüyüşe protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, farklı illerde faaliyet gösteren Besni dernekleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, Ali Erdemoğlu Fen Lisesi'ne kadar birlikte yürüdü.

Yürüyüşün ardından Ali Erdemoğlu Fen Lisesi'nde resmi açılış töreni düzenlendi. Besni Eğitim Vakfı Başkanı Şaban Çağıran tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından aziz şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Halk Oyunları Ekibinin gösterisiyle devam etti.

Açılış programında Besni'nin başarılı sporcuları da gösteri yaptı. Muay Thai Dünya Şampiyonu Berfin Polat ile hocası Serdar Meşen tarafından gerçekleştirilen gösteri ilgiyle izlendi.

Törende konuşan Besni Eğitim Vakfı Başkanı Şaban Çağıran, Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından Eğitim Bayramı için memleketlerine gelen Besnililere teşekkür etti.

Çağıran, 'Besni'nin eğitime verdiği değeri, çocuklarına ve geleceğine duyduğu inancı hep birlikte bir kez daha gösterdik. 28 yıldır ilçemizde çok özel bir bayram kutlanıyor: Besni Eğitim Bayramı. Eğitimi böylesine geniş bir toplumsal katılımla bayrama dönüştürmüş olmak Besni için büyük bir gurur, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur' dedi.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ise Besni Eğitim Vakfının 1997 yılında Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan 64 Besnili tarafından kurulduğunu hatırlattı.

Vakfı yaşatmanın, büyütmenin ve geliştirmenin kendilerine düşen önemli bir görev olduğunu belirten Erdemoğlu, gençlerin dünya literatüründe en iyi seviyeye gelmeleri için Erdemoğlu ailesi olarak üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Besni Eğitim Bayramı'nda birlik, beraberlik ve dayanışmanın güzel bir fotoğrafının ortaya çıktığını söyledi. Besni Eğitim Vakfının kurucularının ortaya koyduğu vizyonun eğitimin Adıyaman ve Türkiye açısından taşıdığı önemi gösterdiğini belirten Tutdere, Erdemoğlu ailesinin eğitim ve ekonomi alanındaki çalışmalarının takdir topladığını söyledi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ise, Eğitim Bayramı'nın güçlü bir toplumsal iradeyi, ortak hafızayı ve geleceğe duyulan güveni temsil ettiğini söyledi.

Eğitimin toplumsal kalkınmanın ve refahın temeli olduğuna dikkat çeken Küçük, 'Bir ülkenin en değerli kaynağı insan kaynağıdır. Tarih bize, eğitime, bilime ve insan yetiştirmeye yatırım yapan milletlerin geleceği inşa ettiğini göstermektedir' dedi.

Konuşmaların ardından İbrahim Erdemoğlu tarafından Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'e plaket takdim edildi. Program, protokol üyeleri ve katılımcıların yer aldığı hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Besni Eğitim Vakfı Başkanı Şaban Çağıran, milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.