Türkiye’nin farklı illerinden toplanan 26 bin izmarit, ağaç formunda bir heykele dönüştürüldü.İSTANBUL (İGFA) - Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerden oluşan gönüllü gruplar, tütün endüstrisinin çevreyi katletmesine karşı farkındalık oluşturmak için ülkemizin farklı illerindeki parklar, plajlar ve sokaklarda yıl boyunca etkinlikler düzenleyip izmarit topladı. Toplanan 26 bin izmarit, heykeltıraş Esra Öztay Güraras'ın ellerinde 1 aylık süre içerisinde ağaç görünümünde bir heykele dönüştü.

Gün geçtikçe büyüyen ama insanların pek dikkatini çekmeyen, hatta birçoğunun çevre sorunu olarak görmediği bir sorun tütün tüketimi; çünkü tütünün zararını ölçen ölçümlerin çoğu, pestisit kullanımı ve kötü hava kalitesi gibi tütün ürünlerinin yol açtığı bazı zararları dışarıda bırakıyor. Oysa bu gibi etkilerinden dolayı tütün tüketiminin yaşam döngüsüne ve çevreye çok ciddi zararlar verdiği biliniyor. Öte yandan, sigara izmaritleri, her yıl 766,6 milyon kilogram zehirli çöple dünya çapında en çok atılan atık madde. Tütün tarımının, küresel ormansızlaşmanın yaklaşık %5’ini oluşturduğu da biliniyor.

İlk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya Tütünsüz Günü” vesilesiyleCumhurbaşkanlığı Külliyesinde gençlerle bir araya geldiği toplantıda gösterilen “İzmarit Ağaç Heykeli”,tütün ürünlerinin çevrede yol açtığı tahribatı göstermek için uzun süreli sergilenmek üzere İstanbul Sirkeci’de bulunan Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı’na getirildi.

İzmarit ağaç heykeli, Yeşilay’ın bahçesinde sigara izmaritinin doğada yol açtığı tahribatı sanatın diliyle çarpıcı bir şekilde ortaya koyacak.