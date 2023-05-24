Yüksek Seçim Kurulu, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylamasında kullanılacak oy pusulasını tanıttı.ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'nda temsili oy verme kabini kurularak, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimi 2'nci tur oylamasında kullanılacak şeffaf sandık ve oy pusulaları tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 1'inci sırada, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 2'inci sırada yer aldı.

Seçmenler, oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak. Oy pusulasına 'TERCİH' veya 'EVET' mührü dışında imza ve işaret yapılmayacak.

Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Aksi halde oy geçersiz sayılacak. Cep telefonu ve kamera gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilmesi yasak olacak.