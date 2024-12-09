Ticaret Bakanlığı, piyasa dengesini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlara karşı denetimlerini titizlikle sürdürüyor. 21 un fabrikasını denetleyen bakanlık, 17 firma hakkında fahiş fiyat incelemesi başlattı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasada adil fiyat mekanizmalarının oluşumunu sağlamak amacıyla, özellikle temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat değişimlerini titizlikle takip edildiğini duyurdu.

Ülke genelinde temel tüketim maddelerinden biri olan ekmeklik unun fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları incelemek ve piyasa düzenlemelerine aykırı durumları tespit etmek üzere kapsamlı denetimler yapıldığını açıklayan Ticaret Bakanlığı; Amasya, Ankara, Balıkesir, Çorum, Edirne, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Rize, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 11 farklı ilde faaliyet gösteren 21 un fabrikasına şok denetim yaptı.

Yapılan 50 kilogramlık ekmeklik un fiyatları denetimlerinde Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı olarak fiyat artışı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, piyasa düzenine zarar veren davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğinin altı çizilirken, tüketicinin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması doğrultusunda gerekli önlemlerin alınmaya devam edileceği kaydedildi.