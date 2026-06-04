Geri dönüşüm oranlarının artırılması ve çevreye bırakılan ambalaj atıklarının azaltılması amacıyla hazırlanan sistemle birlikte milyonlarca içecek ambalajının yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Depozito İade Sistemi 1 Temmuz'da devreye giriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre Depozito İade Sistemi, 1 Temmuz 2026 itibarıyla ülke genelinde uygulanmaya başlanacak.

Bu kapsamda alışveriş merkezleri, marketler ve yoğun kullanılan kamusal alanlara geri dönüşüm otomatları yerleştirilecek. Vatandaşlar kullandıkları ambalajları bu noktalara teslim ederek sistemden yararlanabilecek.

Her ambalaj için 1 lira ödeme yapılacak

Yeni uygulama kapsamında sisteme uygun pet şişe, cam şişe ve metal içecek kutularını geri dönüşüm makinelerine bırakan vatandaşlara her ambalaj için 1 lira ödeme yapılacak.

Toplanan tutarların banka hesaplarına aktarılabileceği, ayrıca anlaşmalı market ve alışveriş noktalarında bakiye olarak kullanılabileceği belirtildi.

Yetkililer, uygulamanın hem çevre bilincini artırmayı hem de geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladığını ifade etti.

Her şişe sisteme dahil olmayacak

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre tüm ambalajlar depozito sistemine dahil edilmeyecek.

İade edilecek ürünlerin üzerinde özel olarak yer alacak 'doğa' ambleminin bulunması gerekecek. Vatandaşların geri dönüşüm hakkından yararlanabilmeleri için satın aldıkları ürünlerin ambalajlarında bu işaretin yer alıp almadığını kontrol etmeleri istenecek.

Geri dönüşüm noktaları yaygınlaştırılacak

Sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye genelinde çok sayıda geri dönüşüm noktası oluşturulacak.

Özellikle büyük marketler, alışveriş merkezleri, üniversiteler, kamu kurumları ve yoğun insan trafiğinin bulunduğu bölgelerde depozito iade makinelerinin kurulması planlanıyor.

Bakanlık yetkilileri, uygulamanın başlamasıyla birlikte çevreye bırakılan ambalaj atıklarında önemli ölçüde azalma beklediklerini ifade etti.

Ürün fiyatlarına ek ücret yansıtılmayacak

Depozito İade Sistemi ile ilgili kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri de ürün fiyatlarının artıp artmayacağı oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sistem nedeniyle marketlerde satılan içecek fiyatlarına ek bir ücret yansıtılmayacağını açıkladı.

Yapılan bilgilendirmede, vatandaşlardan depozito adı altında ilave ücret talep edilmesinin söz konusu olmadığı belirtilirken, uygulamayı fırsata çevirmeye yönelik girişimlerde bulunan kişi veya işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı kaydedildi.

Amaç çevreyi korumak ve geri dönüşümü artırmak

Bakanlık, yeni sistemle birlikte hem çevre kirliliğinin azaltılmasını hem de geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye yeniden kazandırılmasını hedefliyor.

Depozito İade Sistemi sayesinde milyonlarca pet şişe, cam şişe ve metal kutunun çöpe gitmek yerine geri dönüşüm sürecine dahil edilmesi, doğal kaynakların korunması ve atık miktarının azaltılması amaçlanıyor.

1 Temmuz 2026'da başlayacak uygulamayla birlikte vatandaşlar hem geri dönüşüme katkı sağlayacak hem de teslim ettikleri her uygun ambalaj için ekonomik kazanç elde edebilecek.

Kaynak : PERRE