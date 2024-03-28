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Bu arada 1 Nisan günü yönetici ve öğretmenler, aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacağı öğrenildi.

Erdoğan: Kürt kardeşlerim bunu hak etmiyor

Erdoğan: Kürt kardeşlerim bunu hak etmiyor

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