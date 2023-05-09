Yurt dışında oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle tamamlandı. Havalimanları ve gümrük kapılarındaki oy verme süreci 14 Mayıs’a kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkelerinde oy verme işlemleri tamamlanan yurtdışındaki vatandaşlara yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bu seçimlerde sizler sayesinde, yurt dışında rekor bir katılım sayısına ve oranına ulaştıklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelleme çabalarına, bölücülerin saldırılarına rağmen özgür iradelerini sandığa yansıtan tüm kardeşlerine şükranlarını sunarken, "Havalimanları ve gümrük kapılarındaki oy verme işlemleri 14 Mayıs’a kadar devam edecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız, 14 Mayıs günü sandık kapanma saatine kadar oylarını buralarda kullanabilecekler. Yurt dışındaki tüm kardeşlerimi son ana kadar bu demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.