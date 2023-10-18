Tahmini Okuma Süresi: dakika

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Arslanbey Çiftliği mevkiinde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen Kamil Kaya yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs şarampole devrildi. Kazada minibüs içindeki 10 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde sürücü Kamil Kaya, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışanlar itfaiye, polis ve jandarma ekipleri, tarafından kurtarılarak hazırda bekletilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yaralılar tedavi altına alınırken hayatını kaybeden Kamil Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA